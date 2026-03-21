Almanya Bundesliga'daki gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Heidenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Voith-Arena'da oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

ALMANYA'DA GOL DÜELLOSU

Bayer Leverkusen'in gollerini; 22. dakikada Tillman ve 35. ile 79. dakikalarda Patrick Schick kaydetti.

Heidenheim'ın golleri ise; 56. dakikada Hennes Behrens ve 72. ile 85. dakikalarda Marvin Pieringer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Heidenheim 15 puanla son sırada bulunurken, Leverkusen ise 46 puana yükseldi.

Heidenheim gelecek hafta M'Gladbach ile karşılaşacak, Leverkusen ise Wolfsrburg ile kendi sahasında mücadele edecek.