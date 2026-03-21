Cumhuriyet Gazetesi Logo
Almanya Bundesliga'daki gol düellosunda kazanan çıkmadı!

21.03.2026 19:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Heidenheim ile 3-3 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Heidenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Voith-Arena'da oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

ALMANYA'DA GOL DÜELLOSU

Bayer Leverkusen'in gollerini; 22. dakikada Tillman ve 35. ile 79. dakikalarda Patrick Schick kaydetti.

Heidenheim'ın golleri ise; 56. dakikada Hennes Behrens ve 72. ile 85. dakikalarda Marvin Pieringer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Heidenheim 15 puanla son sırada bulunurken, Leverkusen ise 46 puana yükseldi.

Heidenheim gelecek hafta M'Gladbach ile karşılaşacak, Leverkusen ise Wolfsrburg ile kendi sahasında mücadele edecek.

İlgili Konular: #Bundesliga #Bayer Leverkusen #Heidenheim

Bayern Münih üç puanı 4 golle aldı! Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Berlin'i 4-0 mağlup etti.
Liverpool 10 yıl sonra bir ilki yaşıyor! Arne Slot yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda karşılaştığı Brighton'a 2-1 mağlup oldu. İngiliz ekip bu sonuçla 10 yılın ardından bir ilki yaşadı.
Alman efsaneden Leroy Sane tepkisi: 'Anlaşılmaz bir durum' Eski Alman futbolcu Dietmar Hamann, Galatasaraylı Leroy Sane'nin milli takım daveti almasını eleştirdi.