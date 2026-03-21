Alman efsaneden Leroy Sane tepkisi: 'Anlaşılmaz bir durum'

Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşılaşacak.

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, milli takım aday kadrosunu açıkladı. Nagelsmann, aday kadroda Galatasaray'dan Leroy Sane'ye de yer verdi.

"ANLAŞILMAZ BİR DURUM"

Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin kadroya alınmasını eleştirdi.

Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum" dedi.

"İLK 11'DE YER ALMIYOR"

Hamann ayrıca, "Sane'nin yeteneklerinden bahsetmemize gerek yok ancak son zamanlarda Galatasaray'da ilk 11'de yer almıyor" notunu düştü.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımda 35 maçta forma giyen Sane, 6 gol atarken 8 kez de gol pası verdi.