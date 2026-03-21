Alman efsaneden Leroy Sane tepkisi: 'Anlaşılmaz bir durum'

21.03.2026 19:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Eski Alman futbolcu Dietmar Hamann, Galatasaraylı Leroy Sane'nin milli takım daveti almasını eleştirdi.

Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşılaşacak.

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, milli takım aday kadrosunu açıkladı. Nagelsmann, aday kadroda Galatasaray'dan Leroy Sane'ye de yer verdi.

"ANLAŞILMAZ BİR DURUM"

Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin kadroya alınmasını eleştirdi.

Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum" dedi.

"İLK 11'DE YER ALMIYOR"

Hamann ayrıca, "Sane'nin yeteneklerinden bahsetmemize gerek yok ancak son zamanlarda Galatasaray'da ilk 11'de yer almıyor" notunu düştü.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımda 35 maçta forma giyen Sane, 6 gol atarken 8 kez de gol pası verdi.

İlgili Haberler

Bayern Münih üç puanı 4 golle aldı!
Bayern Münih üç puanı 4 golle aldı! Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Berlin'i 4-0 mağlup etti.
Vedat Albayrak Tiflis'te altın madalya kazandı!
Vedat Albayrak Tiflis'te altın madalya kazandı! Milli judocu Vedat Albayrak, Tiflis Grand Slam Turnuvası finalinde karşılaştığı Ukraynalı Mykhailo Svidrak'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Liverpool 10 yıl sonra bir ilki yaşıyor!
Liverpool 10 yıl sonra bir ilki yaşıyor! Arne Slot yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda karşılaştığı Brighton'a 2-1 mağlup oldu. İngiliz ekip bu sonuçla 10 yılın ardından bir ilki yaşadı.