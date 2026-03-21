Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayern Münih üç puanı 4 golle aldı!

21.03.2026 19:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Berlin'i 4-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i ağırladı. Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih, 43. dakikada Michael Olise ve 45+1. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Bayern Münih, 49. dakikada Harry Kane ve 67. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Ligde bir hafta aranın ardından kazanan Bayern Münih, 70 puana yükseldi. Union Berlin, 31 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında St. Pauli'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #Union Berlin #Bundesliga #Bayern Münih

İlgili Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finalde! Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final rövanşında karşılaştığı Nesibe Aydın'ı 94-75 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.
Galatasaray MCT Technic, Onvo Büyükçekmece'ye geçit vermedi! Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında kendi evinde ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-94 mağlup etti.
Vedat Albayrak Tiflis'te altın madalya kazandı! Milli judocu Vedat Albayrak, Tiflis Grand Slam Turnuvası finalinde karşılaştığı Ukraynalı Mykhailo Svidrak'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.