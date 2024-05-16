Almanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Kerem Demirbay listede mi?

Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:48

Güncelleme: 16.05.2024 - 14:48

Almanya A Milli Futbol Takımı, ev sahipliği yapacağı EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından belirlenen kadroda 11 önemli futbolcunun yer almadığı görülürken; özellikle Leon Goreztka ve Julian Brandt'ın eksikliği dikkat çekti.

KEREM DEMİRBAY KADRODA YOK

Öte yandan Galatasaray'da forma giyen tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay da kadroda kendine yer bulamadı.

Kadroda olmayan önemli isimler şu şekilde:

-Leon Goretzka

-Serge Gnabry

-Mats Hummels

-Niklas Süle

-Timo Werner

-Julian Brandt

-Emre Can

-Karim Adeyemi

-Jonas Hofmann

-Jan-Niklas Beste

-Kerem Demirbay

"UYGUN KARAKTERLERİ SEÇTİK"

Kadro hakkında açıklamada bulunan teknik direktör Julian Nagelsmann, "Bir takım oluşturmak için 26 uygun karakter özelliğini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Fransa maçından önce geri bildirim topladık. Takım içindeki atmosfer nasıl, birlikte yaşam nasıl? Geri bildirimler çok iyiydi. Çok iyi bir takımla büyümeye devam etmek için birçok şeyi aynı bırakmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın EURO 2024 aday kadrosu şu şekilde: