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Almanya, Macaristan'ı set vermeden devirdi

Almanya, Macaristan'ı set vermeden devirdi

25.08.2026 18:11:00
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Almanya, Macaristan'ı set vermeden devirdi

Almanya, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya, Macaristan'ı 3-0 yendi.

Almanya, organizasyondaki ikinci galibiyetini elde etti. Macaristan ise üçüncü kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Vanya Parvanova (Bulgaristan)

Macaristan: Kump, Bozoki-Szedmak, A. Nemeth, L. Kiss, Petrenko, Csereklye (Kertesz, Pampuch, L. Nemeth, Fekete, N. Kiss, Szalai)

Almanya: Alsmeier, Weske, Cekulaev, Grozer, Weitzel, Straube (Cesar, Kohn, Orthmann, Nestler, Strubbe)

Setler: 17-25, 21-25, 14-25

Süre: 86 dakika (26, 34, 26)

İlgili Konular: #Almanya #Macaristan #avrupa şampiyonası

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