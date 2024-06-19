Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, A Grubu ikinci maçında Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:49
Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, A Grubu'ndaki ikinci maçında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Stuttgart Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.


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