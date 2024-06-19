EURO 2024'te Halil Umut Meler'e bir görev daha

Halil Umut Meler, EURO 2024'te cuma günü oynanacak Polonya - Avusturya maçını yönetecek.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:53
EURO 2024'te Halil Umut Meler'e bir görev daha
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

Meler, ilk hafta maçlarında Belçika - Slovakya karşılaşmasını yönetmiş ve Slovakya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.


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