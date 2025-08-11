Cumhuriyet Gazetesi Logo
Almanya'nın başkentinde GS Store açıldı!

Almanya'nın başkentinde GS Store açıldı!

11.08.2025 18:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Almanya'nın başkentinde GS Store açıldı!

Galatasaray Kulübü, Almanya'nın başkenti Berlin'de sarı-kırmızılı takımın resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'un açıldığını açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store açıldı.

Şehrin güneyinde Rathaus Steglitz metro istasyonunun yakınındaki Albrecht ve Schloss caddelerinin kesiştiği yerde GS Store, sarı-kırmızılı taraflara kapılarını açtı.

BERLİN'DEKİ TARAFTARLARLA BULUŞTU

GS Store'un X hesabından yapılan paylaşımda, 11TeamSports ile başlatılan iş birliğinin ilk adımı olarak Berlin'de 11TS mağazasında GS Store alanının açıldığı belirtilerek, "Avrupa'daki taraftarlarımız için yeni bir buluşma noktası artık hazır" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Galatasaray'ın resmi lisanlı ürünlerinin Berlin'deki mağazada taraftarlarla buluştuğu kaydedildi.

İlgili Konular: #Almanya #galatasaray #Berlin #GS Store

İlgili Haberler

Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığı resmen açıklandı: Mali ayrıntıları belli oldu!
Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığı resmen açıklandı: Mali ayrıntıları belli oldu! Süper Lig ekibi Galatasaray, 32 yaşındaki İspanyol oyuncu Alvaro Morata ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Kupa Galatasaray'dan alındı, Fenerbahçe'ye verildi: 'Adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir'
Kupa Galatasaray'dan alındı, Fenerbahçe'ye verildi: 'Adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir' Fenerbahçe Spor Kulübü, 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası'nın Galatasaray'dan alınarak kendilerine geçtiğini duyurdu.
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu!
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu! Bir dönem Galatasaray forması da giyen 37 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, TFF 3. Lig ekibi Yalova FK ile sözleşme imzaladı.