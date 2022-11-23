Almanya turnuvayı Japonya'ya karşı açıyor

23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:26

Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında 23 Kasım Çarşamba günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Ivan Barton yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Almanya: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Hofmann, Musiala, Sane; Havertz.

Japonya: Schmidt; Sakai, Yoshida, Tomiyasu, Nagatomo; Shibisaki, Morita; J Ito, Kamada, Kubo; Minamino.

Teknik direktör Joachim Low'un yerini Hansi Flick'in aldığı, Toni Kroos ve Mats Hummels'in artık kadroda olmadığı Almanya, geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'na göre belirgin değişikliklerle Katar'a geldi.

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.

İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.