Almanya, yeni hocasıyla ABD'yi deplasmanda yıktı!

Almanya, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği ABD'yi 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:14
Almanya, yeni hocasıyla ABD'yi deplasmanda yıktı!
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Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

Rentschler Field'da oynanan maçı Almanya 3-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

NAGELSMANN GALİBİYETLE BAŞLADI

Maçın 27. dakikasında Pulisic ile öne geçen ABD'ye Almanya 39'da İlkay Gündoğan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda vites yükselten Almanya, 58'de Füllkrug ve 61. dakikada Musiala ile skoru 3-1'e getirerek galibiyete ulaştı.

Almanya böylelikle yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.


Almanya ABD hazırlık maçı

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