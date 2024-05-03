Almanya ziyaretinin ardından konuştu: Hasan Arat'tan Nuri Şahin sorusuna cevap

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya ziyaretinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu. Arat, konuşmasında Nuri Şahin ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:03
Almanya ziyaretinin ardından konuştu: Hasan Arat'tan Nuri Şahin sorusuna cevap
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye dönen Hasan Arat "UEFA, kulüpler, oyuncu ve teknik adamlarla görüşmeler yaptık. Beşiktaş için faydalı bir seyahat oldu. Bizim çok işimiz var. Sivasspor maçı, kupada yarı final... Kupada hedefe giderken, işlerimizi yapıyoruz. Umarım arzu ettiğimiz sonuçları alırız. Temaslarımı arkadaşlarımla paylaşacağım. Mayıs ayı yoğun geçecek" açıklamasını yaptı.

NURİ ŞAHİN SORUSUNA CEVAP

"Nuri Şahin'le bir görüşme oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Hasan Arat "Hedefimizdeki tüm kişilerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

"İMZALARA SAYGI GÖSTERMEK LAZIM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimi ile alakalı konuyu yanıtlayan Hasan Arat "İmzalara saygı göstermek lazım. Genel kurul toplamaya yettiği an, o imzalarla ilgili yorum yapılmaz. Saygı ile karşılamak lazım. Demokrasiden bahsediyorsak, o verilen imzaları saygıyla karşılamak ve dikkate almak lazım. Reddetmemek lazım. Bu çekişmenin kimseye faydası olmaz. Aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Kimsenin imzaları küçümsemeye hakkı yok. Kurallara bakmak lazım, kurallarla oynamamak lazım. İmzaların toplanmasında Ecmel Faik Sarıalioğlu büyük emeği var. Kulüplere baskı yok yapmayın. İnşallah çok aday olur ve herkes özgür seçimini yapar" dedi.

"MHK BÜYÜK SIKINTI"

Arat, konuşmasının devamında "MHK büyük sıkıntı, o işin çözülmesi lazım. UEFA ilişkilerde yardım alınması lazım. Türkiye'de seyirciyi çekecek hamleler yapılmalı. Beşiktaş adayların listelerinde ve projelerinde, kurullarında bulunmayı mutlaka isteyecektir. Bu normal bir talep. Adayları değerlendireceğiz ve karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"UEFA STATTA BUNA İZİN VERİYOR"

Almanya ziyareti ile ilgili de konuşan Arat, "Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer ile görüştük, önemli konular konuştuk. Dortmund'da 'Sarı Duvar' yine muhteşemdi. Bayern Münih ve Dortmund maçlarında seyircilerin katkısını izledim. Seçim projelerimizden biri yeni açıkta geniş tarafa daha fazla seyirci almak ve coşkuyu arttırmaktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurmuştuk, sonucunu bekliyoruz. UEFA statta buna izin veriyor" dedi.


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