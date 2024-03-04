Almanya'da 6-0'lık yenilgi sonrası amigodan takıma sert konuşma!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:08

Güncelleme: 04.03.2024 - 14:10

Darmstadt 98 ile Augsburg, Bundeliga'nın 24. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Augsburg 6-0 kazanırken maç sonu ilginç görüntülere sahne oldu.

ÖFKELİ DARMSTADT 98 AMİGOSU TAKIMA KONUŞMA YAPTI

6 gollü mağlubiyet sonrası Darmstadt 98 ligin sonuna demir attı. Sahasında aldığı 6-0 mağlubiyetle taraftarlarını kahreden Darmstadt 98'in amigosu maçın bitmesiyle sahaya girdi ve takıma sert bir konuşma yaptı. Öfkeli amigonun konuşmasını ayakta ve ses çıkarmadan dinleyen futbolcuların oldukça stresli oldukları görüldü.

DARMSTADT 98 ATEŞ HATTINDA

Bundeliga'da 24. hafta geride kalırken Darmstadt 98, 13 puanla son sırada bulunuyor. Küme düşme potasında en yakın rakibi Mainz ile arasında 3 puan fark bulunan Darmstadt 98'in Küme düşme play-off sırasında yer alan Köln ile ise arasında 4 puan fark var.