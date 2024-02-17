Almanya'da görülmemiş protesto: Oyuncak araba ile bastılar...

Almanya Bundesliga 2'de Hansa Rostock - Hamburg karşılaşmasında sahaya uzaktan kumandalı iki araba girdi ve oyunu durdurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:02
Almanya'da görülmemiş protesto: Oyuncak araba ile bastılar...
Abone Ol google-news

Almanya'daki futbol stadyumlarında federasyon tarafından futbol için planlanan yatırımcı müdahalesine karşı taraftar protestoları hız kesmiyor.

UZAKTAN KUMANDALI ARABALAR SAHAYA GİRDİ

Hansa Rostock ile Hamburg arasında oynanan Bundesliga 2 maçında ev sahibi takımın taraftarları uzaktan kumandalı arabalarla çimlerin üzerinde yarışarak oyunu böldüler. Bu mini arabalara takılı mavi ve beyaz duman kapları oyun alanını geçici olarak dumanla kapladı.

Göz Atın
Lütfü Savaş Hatay’daki deprem anmasına yuhalandı: ‘İstifa’ sloganları

Lütfü Savaş Hatay’daki deprem anmasına yuhalandı: ‘İstifa’ sloganları
Yunanistan’da öğrenciler 3 gündür sokakta: 'Herkes için ücretsiz eğitim'

Yunanistan’da öğrenciler 3 gündür sokakta: 'Herkes için ücretsiz eğitim'

PROTESTOLAR YARATICILIK KAZANIYOR

Uzaktan kumandalı arabalar cuma akşamı Köln ile Werder Bremen arasında oynanan Bundesliga maçını da yarıda kesmişti. Taraftarlar mini arabaları Müngersdorf Stadyumu'nun çimleri üzerinde sürerek sahaya atılmış olan tenis toplarının etrafında gezdirdiler ve tribünde "Kendimizi uzaktan kumanda ile kontrol ettirmeyiz" yazılı bir pankart açtılar. Öte yandan Hertha Berlin taraftarları Magdeburg ile oynanan Bundesliga 2 maçında çimlere art arda atılan tenis topları, 32 dakikalık bir kesintiye neden olmuştu.

Taraftarların yapılan yatırımcı anlaşmasına yönelik eleştirileri haftalar ve aylar boyunca şiddetli protestolara dönüştü. Protestolar tırmanmadan önce birçok stadyumda pankartlar açılmıştı.


Bundesliga 2 haberleri Protesto haberleri hamburg haberleri

İlgili Haberler

Almanya Bundesliga'da taraftarlardan büyük protesto: Maç durdu!

Almanya Bundesliga'da taraftarlardan büyük protesto: Maç durdu!
Bundesliga'da ilk yarının en hızlısı Eren Dinkçi!

Bundesliga'da ilk yarının en hızlısı Eren Dinkçi!
Bundesliga'ya damga vurmuştu: Boniface'den kötü haber!

Bundesliga'ya damga vurmuştu: Boniface'den kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF'den VAR kayıtları kararı!

TFF'den VAR kayıtları kararı!
Kırklareli’nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Galatasaray sakatlığı açıklamıştı: İşte Serge Aurier'in kaçıracağı maçlar!

Galatasaray sakatlığı açıklamıştı: İşte Serge Aurier'in kaçıracağı maçlar!
Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…

Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…
Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı

Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'

Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!