Bayer Leverkusen yeni transferini açıkladı!

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Aleix Garcia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 21:47
Bayer Leverkusen yeni transferini açıkladı!
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Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, İspanyol ekibi Girona'dan orta saha oyuncusu Aleix Garcia'yla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'in İspanyol oyuncu Aleix Garcia ile 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

Ayrıca Bayer Leverkusen bu transfer için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

26 yaşındaki İspanyol milli oyuncu, Girona formasıyla geçen sezon 40 maçta 3 gol, 6 asist kaydetti. Girona, geçen sezon LaLiga'yı Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 3. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.


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