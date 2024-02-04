Almanya'dan Mert Kömür iddiası: '3 büyükler peşine düştü'

Yayınlanma: 04.02.2024 - 14:31

Güncelleme: 04.02.2024 - 14:31

Augsburg forması giyen 18 yaşındaki genç oyuncu Mert Kömür, transferin gözde ismi oldu.

Alman basınında yer alan habere göre, Bundesliga ekipleri Freiburg ve Borussia Mönchengladbach'ın genç oyuncuyu kadrolarına katmak istedikleri aktarıldı.

3 BÜYÜKLERDEN HAMLE



Portekiz'den Benfica ve İngiltere'den de Hull City'nin, 18 yaşındaki futbolcuyu radarına aldıkları kaydedildi.

Genç oyuncu için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da temasların olduğu ancak Mert Kömür'ün İstanbul'a gidişinin şu an için yakın bir durum olmadığı ifade edildi.

AUGSBURG BIRAKMAK İSTEMİYOR

Mert Kömür'ün, sezonu Augsburg'da tamamlayacağı ve sezonun ikinci yarısında alacağı sürelerin geleceği için önemli olduğu ifade edildi.

Augsburg'un sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımda tutmak istediği kaydedildi. Mert Kömür'ün ise kariyerinde daha fazla beklememek adına fırsatları değerlendirebileceği iddia edildi.

Augsburg II'de bu sezon 11 maça çıkan Mert Kömür, 1 kez gol sevinci yaşadı.