Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Galatasaray, Fenerbahçe'yi strese sokmuş'

Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:05

Güncelleme: 04.02.2024 - 10:05

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Antalyaspor’un mücadelesi için söyleyeceklerim; ilk 30 dakika ev sahibi ağırlığını fazlasıyla hissettirdi. Sonra F.Bahçe alıştığımız oyunuyla maça ortak oldu. Top iki kale arasında hiç durmadı. Cengiz Ünder yine çıktı sahneye. Klas bir gole imza atıp perdeyi açtı. Batshuayi kapanışı yaptı. Kolay maç, zayıf rakip yok. Hepsi istim üzerinde. Ancak hangi takım olursa olsun F.Bahçe’ye karşı daha başka oynuyorlar sanki. Nedeni bilinmez... Sarı-Lacivertliler hedefe adım adım yürüyor." (Cumhuriyet)

"ANTALYASPOR'A KARŞI ZORLANDI"

Uğur Meleke: "İkinci yarıda özellikle orta sahada fiziksel olarak Fenerbahçe’den daha iyi bir Antalyaspor izledik. Bu bölümde Tadic-Cengiz gibi oyuncularda fiziksel düşüşler gözleniyor, bence ligin en dinamik orta ikililerinden biri olan Saric-Kaluzinski’ye karşı da Fred’siz Fenerbahçe zorlandı. Ancak tek gollü avantajı koruyarak kritik bir 3 puanla çıktılar Antalya’dan." (Hürriyet)

Erman Toroğlu: "Fenerbahçe maçı 2-0'a getiremeyince sahada bayağı gerildiler. Bu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında böyle gideceğe benziyor. Şu gözüküyor ki bütün takımlar için Antalyaspor zor deplasman." (Sabah)

"TABLO HİÇ ÖYLE DEĞİL"

Ahmet Çakar: "Tabelaya baktığımızda çok net bir skor görüyoruz. Sanki Fenerbahçe rahat kazanmış gibi. Oysa ki 90 dakikaya baktığımızda tablo hiç de öyle değil. Fenerbahçe'nin attığı golleri, dışarı aldığımızda daha iyi oynayan, daha fazla pozisyon bulan Antalyaspor. Sonuçta Fenerbahçe belki de Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinden çok iyi oynamasa da 3 puanla dönmesini bildi." (Sabah)

Ercan Güven: "Fenerbahçe tek golle de olsa zorlu deplasmandaki üç puana razı olduğunda İsmail Kartal en doğrusunu yapıp İrfan Can ve King ile Fenerbahçe forvetini tazeledi. On dakika sonra Dzeko-Batshuayi değişikliği yaptı. Fenerbahçe’nin ancak önde top tutarak golden sakınabileceğini biliyordu. Oysa bir de Livakovic vardı! Son dakikalarda Szymanski’yi çıkaran Kartal, bunalan savunmaya Bonucci’yi ekledi ama Batshuayi’nin sürpriz golüyle fark ikiye çıktı. Çağlar’a gelince… “Çalışan makinayı tamir etmeyin” derler ya; aksamadı ama alıştıkça daha verimli olacaktır." (Milliyet)

"GALATASARAY STRESE SOKTU"



Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe iyi gününde değildi. Fred'in olmadığı maçlardaki etkin ve etkili oyun özelliğini tekrarladı. Yine baskılı oynamak istedi ama pozisyon kısmına geldikleri zaman elleri-ayakları dolaştı. Szymanski beklenen etkinliğinden uzaktı, Dzeko'nun her şeyini ortaya koyduğu bir mücadelede 10 kişi oynattı takımını. Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin beklerini hücuma sokmadı, doğru stratejiyi uyguladı ve istediğini elde etti. Bonucci hamlesi, Kartal'ın kompleksiz ve objektif bakış açısını yansıtıyor. Takımın ileriye gitmediğini gördüğünde, duvarı sağlamlaştırdı puan adına. Bonuchi pası attı, Batshuayi ikinci golü ağlara gönderdi. Bu da "aklın" hediyesi" (Sabah)

Engin Verel: "Galatasaray'ın Samsun'da kazanması ve maç fazlasıyla lider olması Fenerbahçe'yi strese sokmuştu. Maçın başında bu tedirginliği oyuncuların davranışlarında görmek mümkündü. Fenerbahçe'de anlamsız bir telaş ve gerginliğin getirdiği yeteneklerine yakışmayan hatalar oldu. Özellikle son paslarda ve sonuca gidecek alanlarda Fenerbahçe'nin acemice hareketler yaptığını gördük. Fenerbahçe son dakikalarda bunalsa da Antalya'da zor bir deplasmanı kayıpsız geçti. Bu gidişle şampiyonluğu Galatasaray'ın stadındaki derbi belirleyecek." (Akşam)

"YILDIZLAR NEDEN ORTADA YOK?"

Ömer Üründül: "İsmail Kartal, "Dersime çok iyi çalışıyorum" diyor. Şimdi oturup düşünmesi lazım. Son 4 maçta bu kadar yıldızların olduğu bir takım 6 gol atıyor 2'si İrfan Can 3'ü Cengiz. Bu ikisi aynı anda oynamıyor zaten. Son gol ise Dzeko tutkusuyla Kartal'ın ihmal ettiği Batshuayi. Yıldızlar neden ortada yoK? Bir önerim de King'den daha fazla faydalanılmalı." (Sabah)

Halil Özer: Sergen hoca ile Antalya ligin en zor deplasmanı oldu. Fenerbahçe için kritik bir virajdı. Çok mu iyi oynadı hayır. Ama tecrübesi ve kalitesi zor da olsa bu maçı kopardı. İlk yarıya bakıyorsun bir tek gol var. O da ne gol ama... Uzun yıllardır böyle güzel ve beceri dolu bir gol izlememiştim... Vuruştaki ustalık mı, görüş açısının mükemmelliği mi? Hangisinden söz edelim bilemedim. Cengiz Ünder’e 15 milyon Euro verildi. Bu adamlar bu paralara alınıyorsa bu adamlar da böyle goller atar." (Milliyet)

"SKORU ALMAK ÇOK ÖNEMLİ"



İlker Yağcıoğlu: "Galatasaray zorlu gözüken Samsunspor maçını yaptı, Fenerbahçe zorlu görünen Antalyaspor maçını geçti. Üzerine düşeni yaptı. Rakibin bir gün önce senin 3 puan önüne geçiyorsa, bunun psikolojik olarak stresi de var. Oyunda etkilendi."

Tugay Kerimoğlu: "Oyun burada başladığında, Fenerbahçe'nin performansı, bir önceki maçlardaki o baskılı oyun, rakip yarı sahaya yerleşme bugün yerini çok fazla boş alanlarla rakibe bırakmasıyla karşımıza çıktı. Bugünlerde kazanıyor olmak, iyi oyundan ziyade skoru almak çok önemli."

"KAZANAN HAKLIDIR"

Mehmet Özdilek: "Zor gibi görünen bir deplasmanda, oyunu çok fazla öne çıkarmadan kaliteli ayaklarıyla kazandığı bir maç olduğu Fenerbahçe'nin. Bu süreçte kazanmak çok değerli. Kazanan haklıdır."

Elvir Balic: "Fenerbahçe kazanmayı bildi. Bugün mücadele anlamında ne kadar kaliteli takım olduğunu gösterdi Fenerbahçe. Gol yemedi ve kompakt oynadı. Konsantrasyon, akıl... Fenerbahçe çok akıllı oynadı. Gol yerse dönüş zor olacaktı."