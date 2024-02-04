Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için fikstür talebi!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:45

Güncelleme: 04.02.2024 - 10:45

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanına aldığı galibiyeti değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluk yarışındaki fikstürle ilgili de konuştu.

Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başlamasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu bildiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kadro derinliğine vurgu yaptı.

RIDVAN DİLMEN'DEN FİKSTÜR TALEBİ

İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonunu geçirmesine rağmen yedek kalabildiğini aktaran Dilmen, İsmail Kartal ve Okan Buruk'un hakkının fazlasıyla verilmesi gerektiğini söyledi.

Şampiyonluk yarışındaki fikstürle ilgili konuşan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk yarışında iki takım için adil bir fikstür çekilmesini istiyorum çünkü önce oynayanın da sonra oynayanın da üstüne çok fazla baskı biniyor."

FENERBAHÇE'NİN STOPERLERİ

Antalyaspor maçında sahanın en iyi futbolcusunun İsmail Yüksek olduğunu belirten ünlü yorumcu, Dzeko'nun da maçın en iyi isimlerinden olduğunu aktardı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin stoper sıralamasını ise şöyle yaptı:

"Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci"