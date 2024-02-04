Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için fikstür talebi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın galibiyetini değerlendirdi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanına aldığı galibiyeti değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluk yarışındaki fikstürle ilgili de konuştu.
Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başlamasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu bildiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kadro derinliğine vurgu yaptı.
RIDVAN DİLMEN'DEN FİKSTÜR TALEBİ
İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonunu geçirmesine rağmen yedek kalabildiğini aktaran Dilmen, İsmail Kartal ve Okan Buruk'un hakkının fazlasıyla verilmesi gerektiğini söyledi.
Şampiyonluk yarışındaki fikstürle ilgili konuşan Dilmen şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonluk yarışında iki takım için adil bir fikstür çekilmesini istiyorum çünkü önce oynayanın da sonra oynayanın da üstüne çok fazla baskı biniyor."
FENERBAHÇE'NİN STOPERLERİ
Antalyaspor maçında sahanın en iyi futbolcusunun İsmail Yüksek olduğunu belirten ünlü yorumcu, Dzeko'nun da maçın en iyi isimlerinden olduğunu aktardı.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin stoper sıralamasını ise şöyle yaptı:
"Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci"
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı!
- Aday olduğu ilde meydan okudu
- 8 Şubat'a işaret edildi
- İYİ Parti'de ittifak isyanı!
- Oy vereceği İBB adayını açıkladı
- Irak'tan acı haber!
- Özgür Özel'den yanıt!
- ‘6 aydır aklınız neredeydi?’
- 'Milletimiz ittifak istemiyor'
- Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı