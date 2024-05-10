Ozan Tufan'dan EURO 2024 açıklaması: Montella ile görüştü mü?

Yayınlanma: 10.05.2024 - 14:02

Güncelleme: 10.05.2024 - 14:02

Hull City'de top koşturan milli futbolcu Ozan Tufan, EURO 2024 kafilesinde yer almak istedini açıkladı.

Hull Live'a konuşan Ozan Tufan, "Açıkçası EURO 2024'te olmak istiyorum. Daha önce 2 Avrupa Şampiyonası'na gittim, atmosferi biliyorum. Bu sezon iyi bir performans ve istatistik yakaladım. Uçakta olmayı umuyorum" dedi.

"MONTELLA İLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella ile görüşüp görüşmediği sorulan Ozan Tufan, "Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Beni ve Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Watford maçına geldiğini biliyorum. Bizim için şanssız bir maçtı ancak kararın bir maçla verileceğini sanmıyorum. Tüm sezona baktığınızda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum ve gerçekten orada olmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA DÖNMEK BENİM İÇİN İNANILMAZ ÖZEL OLURDU"

Milli takım forması giymenin bir ayrıcalık olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "A Milli Takım'da 65 kez forma giydim ve her maç gurur duyduğum harika bir anı oldu. O formayı tekrar giymek benim için inanılmaz özel olurdu" şeklinde konuştu.

OZAN TUFAN'IN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 40 maça çıkıp 2187 dakika süre alan Ozan Tufan 10 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.