UEFA'dan EURO 2024 için 26 kişilik kadro kararı!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:34

Güncelleme: 08.05.2024 - 17:34

EURO 2024'te bir yenilik daha hayata geçiyor.

UEFA Yönetim Kurulu, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek takımların kadrolarında bulundurabileceği oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkarma kararı aldı. UEFA resmi bir duyuru ile bu gelişmeyi aktardı.

7 HAZİRAN'A KADAR...

23 futbolcunun yer aldığı turnuva kadroları oluşturan ülke milli takımları, eğer gerekli görürlerse, UEFA'ya bildirecekleri oyuncu listelerinde ilave olarak 3 oyuncuya daha yer verebilecek. EURO 2024'e katılacak takımların en az 23, en fazla 26 oyuncudan oluşan nihai oyuncu listelerini 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirmeleri gerekiyor. Haziran ayı başında tüm milli takımların kadroları netleştirmesi bekleniyor.