Almanya'nın forma anlaşması büyük tepki çekti: 70 yıllık gelenek sona eriyor!
Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB), Alman giyim firması Adidas ile olan sözleşmesini devam ettirmeyerek 2027'den itibaren ABD merkezli Nike ile anlaşması ülkede büyük tepki çekti.
DFB'nin 1954 yılından beri olan Alman spor giyim markası ile anlaşmasını sonlandırıp ABD firmasıyla anlaşması Almanya'yı adeta ayağa kaldırdı.
NTV Spor'un aktardığına göre, Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck kararı eleştirirken, "Ben Alman Milli Takım formasını, üç çizgisiz neredeyse düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ TEKLİFİ ABD'LİLER YAPTI"
Tepkiler sonrası DFB bu kararın ekonomik nedenlerden dolayı aldığını belirtirken, "Duygusal tepkileri anlıyoruz ancak ekonomik kararlar almalıyız" dedi ve ABD markasının en iyi teklifi yaptığını ifade etti.
ANLAŞMA 100 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
Sponsorluk anlaşmasına dair ayrıntılarla ilgili bir bilgi verilmezken Alman firma Adidas'ın yıllık 50 milyon Euro teklif ettiği, ABD merkezli Nike'ın ise 100 milyon Euro'dan fazla bir ücretle anlaşmayı sağladığı iddia ediliyor.
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