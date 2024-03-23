Montella, Milli Takım'da bir ilki yaşadı

A Milli Futbol Takımı deplasmanda Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bir ilki yaşamış oldu.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:26
Montella, Milli Takım'da bir ilki yaşadı
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2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan attı.

Milli takım ikinci hazırlık maçını 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile oynayacak.

MONTELLA YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ 

Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşadı.

Montella yönetiminde 4 maça çıkan Türkiye, 5. maçında yenilgiyle tanıştı. Milli takım, İtalyan İtalyan teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli takım, ayrıca 2024 yılında oynadığı ilk maçı da kaybetmiş oldu.


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