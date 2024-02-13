Almeria 10 kişi kaldı: Athletic Bilbao deplasmanda kayıp!
Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Almeria ile 0-0 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 24. hafta maçında Almeria ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Almeria'da Largie Ramazani, karşılaşmanın 53. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, puanını 46 yaptı. Lig sonuncusu Almeria ise 7 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Athletic Bilbao, evinde Girona'yı ağırlayacak. Almeria, Granada'ya konuk olacak.
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