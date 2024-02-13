Almeria 10 kişi kaldı: Athletic Bilbao deplasmanda kayıp!

Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Almeria ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:09
Almeria 10 kişi kaldı: Athletic Bilbao deplasmanda kayıp!
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İspanya La Liga'nın 24. hafta maçında Almeria ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Almeria'da Largie Ramazani, karşılaşmanın 53. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, puanını 46 yaptı. Lig sonuncusu Almeria ise 7 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Athletic Bilbao, evinde Girona'yı ağırlayacak. Almeria, Granada'ya konuk olacak.


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