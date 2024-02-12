Galatasaray'a 3 futbolcudan müjde!

Galatasaray'da Sparta Prag maçı öncesi sakatlıklarını atlatan Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson takımla çalışmalara başladı.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 22:14
Galatasaray'a 3 futbolcudan müjde!
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech ise kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Sparta Prag maçının hazırlıklarına devam edecek.


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