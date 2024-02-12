Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Derek Willis'ten Anadolu Efes'e kötü haber!

Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda mağlup eden Anadolu Efes, mücadelede sakatlanan ABD'li oyuncu Derek Willis'in burnunun kırıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:00
Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Derek Willis'ten Anadolu Efes'e kötü haber!
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Anadolu Efes, pazar günü oynanan Galatasaray Ekmas maçında Derek Willis'in burnunun kırıldığını açıkladı.

Anadolu Efes yaptığı açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Derek Willis'in dün oynanan Galatasaray Ekmas karşılaşmasında burnu kırılmış, oyuncumuza karşılaşma sonrasında Doç. Dr. Sertan Şahin tarafından burun redüksiyon ve atel uygulaması yapılmıştır. Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık, işlemin başarılı geçtiğini, devam eden süreçte oyuncumuzun durumunun yakından takip edildiğini belirtmiştir. Derek Willis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 95-92 kazanmıştı.


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