Almeria maçında oynamamıştı: Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye tepki!
Arda Güler, Real Madrid'in Almeria'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada forma şansı bulamamıştı. Milli futbolcu ısınma hareketlerinin ardından yedek kulübesine giderken İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 21. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Almeria'yı 90+9'da bulduğu golle 3-2 yendi. İspanyol devinde, uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara gönen Arda Güler mücadeleye kulübede başladı.
FORMA ŞANSI BULAMADI
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada Arda'ya süre vereceğinin sinyalini vermişti. Fakat milli futbolcu mücadelede forma giymedi.
ARDA YELEĞİ YERE ATTI
Ancelotti, maç sırasında Arda Güler'i ısınmaya gönderse de oyuna almadı. Real Madrid'de 5 oyuncu değişiklik hakkının kullanılmasının ardından kulübeye doğru yönelen Arda, ısınma sırasında giydiği yeleği yere attı.
Arda guler gets angry at ancelotti pic.twitter.com/GZB6GTTvIU— Daqtoillo (@Daqtoillo097) January 21, 2024
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