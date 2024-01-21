Real Madrid'den inanılmaz geri dönüş!

Real Madrid, toplam 20 dakika uzayan maçta Almeria'yı 2-0 geriden gelerek +9'da bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 20:31
Real Madrid'den inanılmaz geri dönüş!
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İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid ile Almeria karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazandı.

Ligde oynadığı 10 deplasman maçında 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Almeria, 1. dakikada Largie Ramazani ve 43. dakikada Edgar Gonzalez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Real Madrid, 56. dakikada Jude Bellingham'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Vinicius Junior, 67'de eşitliği geetirdi.

Jude Bellingham'ın 77'de attığı gol VAR'dan döndü.

Almeria, 90+7. dakikada Garitano'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Dani Carvajal, 90+9. dakikada Real Madrid'e galibiyeti getiren golü attı.

REAL MADRID, LİDERLİĞİ KORUDU

Real Madrid, bu sonuçla birlikte puanını 51'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Almeria ise 6 puanla son sırada kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Las Palmas'a konuk olacak. Almeria ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.


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