Alper Gezmiş, Adana'dan Hatay'a 14 saat 58 dakikada yüzdü!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:14

Güncelleme: 08.10.2023 - 09:14

Yüzücü Alper Gezmiş, Adana'nın Yumurtalık ilçesi ile Hatay'ın İskenderun ilçesi arasındaki yaklaşık 39 kilometrelik mesafeyi 14 saat 58 dakikada yüzdü.

Yumurtalık ilçesi sahilinden saat 06.00'da yüzmeye başlayan ve bir teknenin eşlik ettiği Gezmiş, 14 saat 58 dakikada İskenderun sahiline ulaştı.

Mücadeleyi tamamlayan Gezmiş'i sahilde bekleyen İskenderun Koordinatör Kaymakam Şafak Karaca ve Miyase Demirkoparan, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel alkışlarla karşıladı.

Alper Gezmiş (sağda)

TEK SPORCU KATILDI

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yumurtalık'tan başlayan ve İskenderun'da sona eren 3. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'na tek sporcunun katıldığını söyledi.

Daha önce Büyükçekmece Körfezi, Mudanya Körfezi ile Gökçeada açık deniz yüzme maratonlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Vanlı, "Amacımız ülkemizin cennet köşelerini tanıtmak, lacivert sularda yüzerek bizim de çok güzel parkurlarımız olduğunu herkese anlatmak ve öğretmek" diye konuştu.

Vanlı, Gezmiş'in 3. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu sağlıklı ve zinde şekilde başarıyla tamamlamasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Maratonun gelecek yıllarda uluslararası katılıma açılacağını aktaran Vanlı, "Maratonumuz geleneksel hale geldi. Maraton önümüzdeki yıldan itibaren de uluslararası katılıma açılacak" dedi.