Didier Deschamps açıkladı: Fransa Milli Takımı'ndan Sacha Boey kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızı parlayan genç sağ beki Sacha Boey, Fransa Milli Takım kadrosunda yer almadı.
Fransa Milli Takımı, Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Elemeleri maçlarının kadrosunu açıkladı.
Açıklanan aday kadroda Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e yer verilmedi.
Genç yıldız hem yaptığı paylaşımlarda hem de daha önceki konuşmalarında Fransa Milli Takımı'nda yer almak istediğini belirtmişti.
DIDIER DESCHAMPS'TAN SACHA BOEY AÇIKLAMASI
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Boey ilgili yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcularda var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık" ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Didier Deschamps'ın belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Areola, Maignan, Samba
Defans: Clauss, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konate, Kounde, Pavard, Saliba, Upamecano.
Ortasaha: Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Tchouameni.
Forvet: Coman, Dembele, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe, Thuram.
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