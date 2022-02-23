Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 11:20
Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, YouTube'da Play Spor Kanalı'na açıklamalarda bulundu. Teknik adam, Ömer Faruk Beyaz, Arda Güler ve Fenerbahçe'den ayrılışı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

"TEKNİK HEYETTEN BİR ARKADAŞIMLA TARTIŞTIK"

"Günün şartlarına ya da rakibin durumuna göre planı belirlemek lazım. Her zaman ekibimle esnek olma konusunda tartışmalar yapıyoruz. Geçenki toplantıda teknik heyetten bir arkadaşımla tartışmaya başladık ve yarım saat geçti. Bu tartışmaları yapmak çok önemli. Doğru nedir? Doğru başarıdır. Başarılıysan hep doğru yapıyorsundur. Yenilmişsen, başarısızsındır."

Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

"BİRAZ AGRESİFLEŞEBİLİYORUM"

"Futbolcular bana aile sorunlarını bile anlatıyorsa, demek ki o güveni sağladığımı gösteriyor. Her futbolcumun kendim gibi olmasını isterim. Duygusalım. Olduğu yeri sahiplenen bir adamamım. Maçtan sonraki röportajlarımda belki çok sevilmeyen bir profil olabilir. O tamamen isteğimden kaynaklanır. En ufak bir şey ters gidince, işime olan sevgim ve saygımdam dolayı biraz agresifleşebiliyorum. Soyunma odasında ses yükseleceği zamanlar olacaktır tabii ki. Futbolcuyken daha kolay ses yükselebilir. Ama teknik adamken sesinizi yükseltmeden önce onu iyi ayarlamak gerekir."

Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

"EMRE DE BEN DE ZAMAN ZAMAN HIRSLI OLABİLİYORUZ"

"Emre Belözoğlu da ben de zaman zaman hırslı olabiliyoruz. Eskiden de kaybederdik, 1 hafta 10 gün sokağa çıkmak istemezdik, insanlarla konuşmak istemezdik. Bunları hırs ve sinir yapıyor. Aslında başarının bir yeri de buradan geçer. Biz o anlamda 'eyvallah' demeyen adamlardandık. Ben ne zaman hırslansam, kendime zarar verdim, kimseye zarar vermedim. İkimizin de derdi Türk futboluna hizmet etmek."

Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

"BİZİM YAŞADIKLARIMIZI HAYAL EDEMEZSİNİZ"

"Bizim yaşadıklarımızı hayal edemezsiniz. Gördüklerimizi belki rüyalarınızda görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ndeki Çeyrek Final, Avrupa Ligi başarısı vs. tatlı zamanlarımız oldu. Kötü zamanlarımız da oldu. İyisiyle, kötüsüyle çok güzel zamanlar geçirdim. Fenerbahçe'yi yaşamak gerekiyor, anlatarak olmaz. Her sene yarış başlıyor. Bu sene artık bitmiş, Fenerbahçeliler'den ricam, neyi daha doğru yapabiliriz, neyi daha iyi başarabiliriz, bunları düşünmeleri lazım. Ayrıştırarak, bölerek, her şey daha kötüye gider. Bu sorunları daha iyi yönetebilirler."

Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

"BENİM ZAMANIMDA SOSYAL MEDYA OLSA..."

"Ben kötü gol bile yesem fazla takılmazdım. 2-3 tane kurtarırdım. Bana kötü tezahürat yapıldığında kendimi daha çok kamçılıyordum. Ama bu herkeste olmuyor. Bunlardan fazla etkilenmemek lazım. Benim zamanımda sosyal medya olsa, bu kadar sene futbolcu olmazdım."

Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

"MESSI YAPTIK ÇOCUĞU"

"Bir genç oyuncu çıkıyor, ertesi gün bir bakıyorsunuz, çok büyük futbolcu deniyor. Veya gelişimde olan biri gol atamadığında veya kötü bir gol yediğinde hemen sosyal medyada yerden yere vuruluyor. Bunun ayarını bulmak lazım. Ömer Faruk Beyaz vardı. Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi Ömer Faruk Beyaz?" dedi.

Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

"ÇOCUĞU KAYBEDERSİNİZ"

(Arda Güler için) "1 maça çıktı ama hemen olmadı. Hemen oldu derseniz bu sefer kaybedersiniz çocuğu. Bunun bir ortasını bulalım. Gençlere önem veren biriyim ama yeri ve zamanını planlayarak, ilerlememiz gerekir. Gençler çok önemli. Gelecekte yabancı sınırı düşecek. Süper Lig'de en fazla yerli oyuncuyu oynatan takımız. Yeni gelecek gençler var. Ama zamanı geldiğinde gelecek."

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