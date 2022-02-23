Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

"BİRAZ AGRESİFLEŞEBİLİYORUM"

"Futbolcular bana aile sorunlarını bile anlatıyorsa, demek ki o güveni sağladığımı gösteriyor. Her futbolcumun kendim gibi olmasını isterim. Duygusalım. Olduğu yeri sahiplenen bir adamamım. Maçtan sonraki röportajlarımda belki çok sevilmeyen bir profil olabilir. O tamamen isteğimden kaynaklanır. En ufak bir şey ters gidince, işime olan sevgim ve saygımdam dolayı biraz agresifleşebiliyorum. Soyunma odasında ses yükseleceği zamanlar olacaktır tabii ki. Futbolcuyken daha kolay ses yükselebilir. Ama teknik adamken sesinizi yükseltmeden önce onu iyi ayarlamak gerekir."