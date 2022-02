Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz

"BİZİM YAŞADIKLARIMIZI HAYAL EDEMEZSİNİZ"

"Bizim yaşadıklarımızı hayal edemezsiniz. Gördüklerimizi belki rüyalarınızda görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ndeki Çeyrek Final, Avrupa Ligi başarısı vs. tatlı zamanlarımız oldu. Kötü zamanlarımız da oldu. İyisiyle, kötüsüyle çok güzel zamanlar geçirdim. Fenerbahçe'yi yaşamak gerekiyor, anlatarak olmaz. Her sene yarış başlıyor. Bu sene artık bitmiş, Fenerbahçeliler'den ricam, neyi daha doğru yapabiliriz, neyi daha iyi başarabiliriz, bunları düşünmeleri lazım. Ayrıştırarak, bölerek, her şey daha kötüye gider. Bu sorunları daha iyi yönetebilirler."