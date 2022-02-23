Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu: Çocuğu kaybedersiniz
"TEKNİK HEYETTEN BİR ARKADAŞIMLA TARTIŞTIK"
"Günün şartlarına ya da rakibin durumuna göre planı belirlemek lazım. Her zaman ekibimle esnek olma konusunda tartışmalar yapıyoruz. Geçenki toplantıda teknik heyetten bir arkadaşımla tartışmaya başladık ve yarım saat geçti. Bu tartışmaları yapmak çok önemli. Doğru nedir? Doğru başarıdır. Başarılıysan hep doğru yapıyorsundur. Yenilmişsen, başarısızsındır."
"BİRAZ AGRESİFLEŞEBİLİYORUM"
"Futbolcular bana aile sorunlarını bile anlatıyorsa, demek ki o güveni sağladığımı gösteriyor. Her futbolcumun kendim gibi olmasını isterim. Duygusalım. Olduğu yeri sahiplenen bir adamamım. Maçtan sonraki röportajlarımda belki çok sevilmeyen bir profil olabilir. O tamamen isteğimden kaynaklanır. En ufak bir şey ters gidince, işime olan sevgim ve saygımdam dolayı biraz agresifleşebiliyorum. Soyunma odasında ses yükseleceği zamanlar olacaktır tabii ki. Futbolcuyken daha kolay ses yükselebilir. Ama teknik adamken sesinizi yükseltmeden önce onu iyi ayarlamak gerekir."
"EMRE DE BEN DE ZAMAN ZAMAN HIRSLI OLABİLİYORUZ"
"Emre Belözoğlu da ben de zaman zaman hırslı olabiliyoruz. Eskiden de kaybederdik, 1 hafta 10 gün sokağa çıkmak istemezdik, insanlarla konuşmak istemezdik. Bunları hırs ve sinir yapıyor. Aslında başarının bir yeri de buradan geçer. Biz o anlamda 'eyvallah' demeyen adamlardandık. Ben ne zaman hırslansam, kendime zarar verdim, kimseye zarar vermedim. İkimizin de derdi Türk futboluna hizmet etmek."
"BİZİM YAŞADIKLARIMIZI HAYAL EDEMEZSİNİZ"
"Bizim yaşadıklarımızı hayal edemezsiniz. Gördüklerimizi belki rüyalarınızda görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ndeki Çeyrek Final, Avrupa Ligi başarısı vs. tatlı zamanlarımız oldu. Kötü zamanlarımız da oldu. İyisiyle, kötüsüyle çok güzel zamanlar geçirdim. Fenerbahçe'yi yaşamak gerekiyor, anlatarak olmaz. Her sene yarış başlıyor. Bu sene artık bitmiş, Fenerbahçeliler'den ricam, neyi daha doğru yapabiliriz, neyi daha iyi başarabiliriz, bunları düşünmeleri lazım. Ayrıştırarak, bölerek, her şey daha kötüye gider. Bu sorunları daha iyi yönetebilirler."
"MESSI YAPTIK ÇOCUĞU"
"Bir genç oyuncu çıkıyor, ertesi gün bir bakıyorsunuz, çok büyük futbolcu deniyor. Veya gelişimde olan biri gol atamadığında veya kötü bir gol yediğinde hemen sosyal medyada yerden yere vuruluyor. Bunun ayarını bulmak lazım. Ömer Faruk Beyaz vardı. Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi Ömer Faruk Beyaz?" dedi.
"ÇOCUĞU KAYBEDERSİNİZ"
(Arda Güler için) "1 maça çıktı ama hemen olmadı. Hemen oldu derseniz bu sefer kaybedersiniz çocuğu. Bunun bir ortasını bulalım. Gençlere önem veren biriyim ama yeri ve zamanını planlayarak, ilerlememiz gerekir. Gençler çok önemli. Gelecekte yabancı sınırı düşecek. Süper Lig'de en fazla yerli oyuncuyu oynatan takımız. Yeni gelecek gençler var. Ama zamanı geldiğinde gelecek."
İlgili Haberler
- Şansal Büyüka'dan olay iddia: Transfer işlerine müdahil olan bakan
- Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda Mesut Özil yer almadı
- Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City galibiyete hasret: Lig sonuncusuna boyun eğdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
En Çok Okunan Haberler
- 'Atina her olasılığa hazırlanıyor'
- Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X anıldı
- 'BM'nin ses kirliliği raporu güncel veri değil' iddiası
- Dolarda son ayların zirvesi
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!