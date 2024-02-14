Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Alperen Berber ile Selçuk Can, finaldeki rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 22:30
Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev'le karşılaştı.

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Alperen Berber

Rakibini 4-3 mağlup eden 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev, bronz madalyaları ise Gürcü Gela Bolkvadze ve Ukraynalı Yaroslav Filchakov elde etti.

SELÇUK CAN'DAN ALTIN MADALYA

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.

Selçuk Can

Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.

Ayrıca grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.


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