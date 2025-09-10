Alperen Şengün, antrenmanda şov yaptı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 19:52:00
Haber Merkezi
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde karşılaşacağı Yunanistan maçının hazırlıklarına başladı. Alperen Şengün'ün, şut idmanında peş peşe 10 isabet yapması dikkat çekti.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Arena Riga'nın karşısındaki Olimpik Spor Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kaptan Cedi Osman dışında tüm oyuncular katıldı.

ALPEREN ŞENGÜN, İDMANDA ŞOV YAPTI

Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün'ün, şut idmanında peş peşe 10 isabet yapması dikkat çekti.

Çeyrek finalde Polonya ile yapılan müsabakada sakatlanan Cedi'nin dinlendirildiği öğrenildi.

Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Milli takım, Yunanistan karşılaşmasının hazırlıklarını perşembe günü tamamlayacak.

