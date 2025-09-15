Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'den paylaşım: 'Yükselişimiz devam edecek'

15.09.2025 14:59:00
Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımızda, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçilen Alperen Şengün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını aktardı.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Turnuvada müthiş bir performans gösteren 12 Dev Adam, son saniyeye kadar götürdüğü finalde Almanlara mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte birçok yıldızımız gözyaşlarını tutamadı.

"BAYRAĞIMIZ İÇİN MÜCADELE ETMEK BENİM İÇİN EN BÜYÜK GURUR"

12 Dev Adam'ın yıldızlarından Alperen Şengün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını ifade etti.

İşte Alperen'in paylaşımı:

"Bu yolculuk, sadece bir takımın değil, tüm Türkiye'nin yolculuğuydu. Gönlümdeki gururu anlatmak gerçekten zor. Her bir mücadele, her antrenman, her dakika bu ülkenin bir parçası olmanın verdiği gurur bir kez daha hissettim. Çünkü her adımda, her zaferde, her kayıpta bir arada olduk, bir olduk.

Bizi izleyen, destekleyen vatandaşlarımıza, her zaman yanımızda olan teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve aileme sonsuz teşekkürler. Bugün belki o altın madalyayı takamadık ama kazandığımız en değerli şey, bu ülkenin her bir bireyinin kalbinde kazandığımız yerdir.

Bundan sonra da her maça, her turnuvaya aynı tutku ve azimle, daha büyük bir inançla çıkacağım. Türkiye'nin basketboldaki yükselişi devam edecek. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bayrağımız için mücadele etmek benim için en büyük gurur ve yine buraya geldiğimizde bu sefer onu zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım."

EUROBASKET'TE EN İYİ 5'E SEÇİLDİ

Öte yandan A Milli Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçildi. 

