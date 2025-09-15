Avrupa'da gündem 12 Dev Adam: 'Çılgınlık'

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Milli takım, sahadan 88-83’lük yenilgiyle ayrıldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

'ALPEREN ŞENGÜN NEREDEYSE DURDURULAMAZDI'

Alman basını, Dennis Schröder’in performansına ve maç içindeki çekişmeye dikkat çekti. Spox’taki haberde, “Almanya, nefes kesen maçta Türkiye’yi mağlup etti. Dennis Schröder yine kahraman oldu. Turnuva boyunca yenilgisiz iki takım arasındaki mücadelede, Almanya’nın en skorer ismi Isaac Bonga (20 sayı) oldu. 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve 2001 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıktan sonra büyük turnuvalardaki üçüncü madalyasını kazanan Türkiye’de ise Alperen Şengün neredeyse durdurulamazdı" ifadeleri yer aldı.

Bild’de maça ilişkin yer alan haberde ise, “Almanya, finalde güçlü Türkleri 88-83 yenerek, Avrupa Şampiyonluğu'nu ikinci kez kazandı" denildi.

'DRAMATİK FİNALDE TÜRKİYE’Yİ MAĞLUP EDİP ŞAMPİYON OLDU'

Sportschau ise maçla ilgili, “Almanya Milli Takımı, dramatik finalde Türkiye’yi mağlup edip şampiyon oldu" ifadelerine yer verdi.

Mundo Deportivo, Dennis Schröder’in performansını ön plana çıkarırken, “Dennis Schröder, maçın son 75 saniyesinde altı sayı, bir top çalma ve bir ribaundla kritik anda patlama yaptı, Almanya ve Türkiye arasındaki sıra dışı mücadeleyi belirledi” ifadelerini kullandı.

Ek olarak maça ilişkin, “Uzun dakikalar boyunca, Türkiye'nin Almanya'dan daha fazla kazanma şansı varmış gibi görünüyordu. Olağanüstü başlangıçla öyle görünüyordu ancak özellikle ikinci yarıda farklar çok azdı ve maç sayı sayı kazanıldı. İkinci yarıda Ergin Ataman'ın takımı oyunun kontrolünü neredeyse her zaman elinde tuttu ancak kritik anda güçlü Alman oyun kurucuyu durdurmayı başaramadı” denildi.

'FİNAL ÇOK ÜST DÜZEY VE HER ZAMAN DENGELİYDİ'

İtalyan spor gazetesi La Gazetta della Sport ise finale dair, “Final çok üst düzey ve her zaman dengeliydi. Son dakikalarda Alperen Şengün iki önemli şutu kaçırdı, Dennis Schröder belirleyici basketleri buldu” yorumu yapıldı.

Sky Sports’taki haberde, “Almanya, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda nadir görülen çifte şampiyonluğu elde ederek muhteşem bir basketbol yazını taçlandırdı. Heyecan verici finalde Schröder, son anda kontrolü ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.

'ÇILGINLIK'

Sport 1 final için, “Çılgınlık! Almanya altın madalya kazandı” başlığını kullanırken maç için, “Türkiye defalarca farkı açtı ve Almanya da yanıt verdi. Finalde, her iki takımın da güç kaybetmesiyle çekişmeli bir maç yaşandı. Ardından sahneye Schröder çıktı ve finali neredeyse tek başına belirledi” denildi.