22.10.2025 09:40:00
Cumhuriyet Spor
Alperen Şengün'den yeni sezona müthiş başlangıç: Milli yıldızın çabası Houston Rockets'a yetmedi!

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Oklahoma City Thunder'a 125-124 mağlup oldu.

NBA'de yeni sezon iki maçla başladı.

Sezonun açılış maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Paycom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi OKC Thunder, uzatmalar sonucunda 125-124 kazandı.

Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, 49 dakikada oynadı ve 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asist istatistikleriyle sezona harika bir başlangıç yaptı.

Rockets'ın yeni yıldızı Kevin Durant, 47 dakikada 23 sayı, Amen Thompson 18 sayı, Jabari Smith ise 16 sayı ile oynadı.

OKC Thunder'da ligin son MVP'si Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, Chet Holmgren ise 28 sayı ile mücadele etti.

Rockets, bir sonraki maçını Detroit Pistons ile cumayı cumartesiye bağlayan gece 03.00'te oynayacak.

WARRIORS, LAKERS DEPLASMANINDA KAZANDI

Gecenin diğer maçında ise Golden State Warriors ise Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 119-109 mağlup etti.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Lakers adına Luka Doncic 43 sayı, 12 ribaund ve 9 asist ile oynadı. Austin Reaves 26 sayı, DeAndre Ayton ise 10 sayı üretti.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 23 sayısı ile birlikte Jimmy Butler 31 sayı, Jonathan Kuminga 17 sayı, kenardan gelen Buddy Hield 17 sayı üretti.

