Kevin Durant'tan Alperen Şengün'e övgü: 'Öyle bir 5 numaramız var ki...'

Kevin Durant'in NBA'deki yeni adresi milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets oldu.

Durant, Rockets formasıyla ilk maçında sezon öncesi hazırlıklarında Utah Jazz'a karşı oynanan maçta forma giydi. Rockets mücadeleyi 140-127 kazandı. Durant maçın ardından açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki süper star, Alperen Şengün'e övgülerde bulundu.

"Öyle bir 5 numaramız var ki, tepeye çıkıp topu yönlendirebiliyor. Sadece o yerleşim düzeni bile oyunun içinde bizim için çok fazla alan açıyor. Bu da bizi öngörülemez kılıyor çünkü orada birebir oynayabiliyor, perde kurabiliyor, handoff pas yapabiliyor. Biz de onun için perde kurabiliyoruz. Bu yüzden top elindeyken savunmayı şaşırtıyor ve biz her seferinde doğru kararı vereceğine güveniyoruz.

O alçak postta oynarken ben köşede ya da tepede pozisyon aldığımda veya onunla sahanın aynı tarafında yer aldığımda savunmalar ikilemde kalıyor. Genelde ona doğru yardıma gitmeye çalışıyorlar. Ama artık şunu da fark ediyorum ki bazen bana top aldırmama savunması yapıyorlar. Bana yapışıyorlar ve bu da Alperen’in daha rahat oynamasını sağlıyor."