Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kevin Durant'tan Alperen Şengün'e övgü: 'Öyle bir 5 numaramız var ki...'

Kevin Durant'tan Alperen Şengün'e övgü: 'Öyle bir 5 numaramız var ki...'

9.10.2025 21:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kevin Durant'tan Alperen Şengün'e övgü: 'Öyle bir 5 numaramız var ki...'

Milli yıldız Alperen Şengün'ün yeni takım arkadaşı Kevin Durant, 23 yaşındaki basketbolcuyu yere göğe sığdıramadı.

Kevin Durant'in NBA'deki yeni adresi milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets oldu.

Durant, Rockets formasıyla ilk maçında sezon öncesi hazırlıklarında Utah Jazz'a karşı oynanan maçta forma giydi. Rockets mücadeleyi 140-127 kazandı. Durant maçın ardından açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki süper star, Alperen Şengün'e övgülerde bulundu.

"Öyle bir 5 numaramız var ki, tepeye çıkıp topu yönlendirebiliyor. Sadece o yerleşim düzeni bile oyunun içinde bizim için çok fazla alan açıyor. Bu da bizi öngörülemez kılıyor çünkü orada birebir oynayabiliyor, perde kurabiliyor, handoff pas yapabiliyor. Biz de onun için perde kurabiliyoruz. Bu yüzden top elindeyken savunmayı şaşırtıyor ve biz her seferinde doğru kararı vereceğine güveniyoruz.

O alçak postta oynarken ben köşede ya da tepede pozisyon aldığımda veya onunla sahanın aynı tarafında yer aldığımda savunmalar ikilemde kalıyor.  Genelde ona doğru yardıma gitmeye çalışıyorlar. Ama artık şunu da fark ediyorum ki bazen bana top aldırmama savunması yapıyorlar. Bana yapışıyorlar ve bu da Alperen’in daha rahat oynamasını sağlıyor."

İlgili Konular: #kevin durant #Alperen Şengün #Houston Rockets

İlgili Haberler

Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Fred VanFleet'ten kötü haber!
Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Fred VanFleet'ten kötü haber! Alperen Şengün'ün formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Houston Rockets'ta 31 yaşındaki ABD'li oyuncu Fred VanFleet'in ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği kaydedildi.
Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Kevin Durant'ten yeni sözleşmeye yeşil ışık!
Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Kevin Durant'ten yeni sözleşmeye yeşil ışık! Alperen Şengün'ün formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets'ın kadrosuna katılan 37 yaşındaki Kevin Durant, takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Alperen Şengün kendinden emin: 'Kesinlikle daha güçlüyüm'
Alperen Şengün kendinden emin: 'Kesinlikle daha güçlüyüm' Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Atlanta Hawks'ı 122-113 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından görüşlerini aktardı.