Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets kendi evinde kazandı!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:45

Güncelleme: 05.11.2024 - 09:45

Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 25 sayı, 14 ribaund ve 5 asist kaydettiği maçta Houston Rockets, New York Knicks'e karşı 109-97 galibiyete ulaştı.

Karl-Anthony Towns'ın savunduğu Alperen, son periyotta 10 sayı bularak Rockets'ın maçı kazanmasında önemli rol oynadı.

Fred VanVleet 19 sayı kaydederken, Jalen Green ise 15 sayı ekleyerek takımına katkıda bulundu.

TOWNS'IN DOUBLE-DOUBLE'I YETMEDİ

Knicks cephesinde Jalen Brunson 29 sayıyla takıma liderlik ederken, OG Anunoby 21 sayı kaydetti. Karl-Anthony Towns ise 17 sayı ve 19 ribaundla maçı tamamladı.

New York ekibi çarşamba gecesi Hawks maçı için Atlanta'yı ziyaret edecek ve Rockets ise aynı gece San Antonio Spurs'ü ağırlayacak.

NBA'deki tüm takımların oynadığı 15 maçlık gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:

Boston Celtics 123-93 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 106-104 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 111-110 Miami Heat

Utah Jazz 135-126 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 114-93 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 102-86 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 118-100 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 135-127 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 121-119 Toronto Raptors

Phoenix Suns 118-116 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 113-104 San Antonio Spurs