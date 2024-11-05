Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets kendi evinde kazandı!
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı New York Knicks'i 109-97 mağlup etti.
Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 25 sayı, 14 ribaund ve 5 asist kaydettiği maçta Houston Rockets, New York Knicks'e karşı 109-97 galibiyete ulaştı.
Karl-Anthony Towns'ın savunduğu Alperen, son periyotta 10 sayı bularak Rockets'ın maçı kazanmasında önemli rol oynadı.
Fred VanVleet 19 sayı kaydederken, Jalen Green ise 15 sayı ekleyerek takımına katkıda bulundu.
TOWNS'IN DOUBLE-DOUBLE'I YETMEDİ
Knicks cephesinde Jalen Brunson 29 sayıyla takıma liderlik ederken, OG Anunoby 21 sayı kaydetti. Karl-Anthony Towns ise 17 sayı ve 19 ribaundla maçı tamamladı.
New York ekibi çarşamba gecesi Hawks maçı için Atlanta'yı ziyaret edecek ve Rockets ise aynı gece San Antonio Spurs'ü ağırlayacak.
NBA'deki tüm takımların oynadığı 15 maçlık gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:
Boston Celtics 123-93 Atlanta Hawks
Brooklyn Nets 106-104 Memphis Grizzlies
Sacramento Kings 111-110 Miami Heat
Utah Jazz 135-126 Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves 114-93 Charlotte Hornets
Oklahoma City Thunder 102-86 Orlando Magic
Portland Trail Blazers 118-100 New Orleans Pelicans
Indiana Pacers 135-127 Dallas Mavericks
Denver Nuggets 121-119 Toronto Raptors
Phoenix Suns 118-116 Philadelphia 76ers
Los Angeles Clippers 113-104 San Antonio Spurs
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