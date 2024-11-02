NBA tarihinde 26 bin sayıya ulaşan 20'nci oyuncu; James Harden
LA Clippers'ın yıldızı James Harden, Phoenix Suns karşısında 26 bin sayı barajını aşarak NBA tarihindeki 20. oyuncu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en dikkat çekici oyuncularından biri olmayı başaran James Harden, 31 Ekim Perşembe gecesi LA Clippers'ın Phoenix Suns'a 125-119 yenildiği maçta kariyerinde 26 bin sayı barajını aşan NBA tarihindeki 20'nci oyuncu oldu.
NBA 2009 yılı seçmelerinde 1'nci tur 3'üncü sırada Oklahoma City Thunder tarafından draft edilen Harden, günümüzde NBA'in en skorer guardlarından biri olarak görülüyor.
35 yaşındaki tecrübeli yıldız, Suns maçının dördüncü çeyreğinin bitimine 1 dakika 25 saniye kala 2'inci serbest atışını sayıya çevirdiğinde 26 sayıyı aşan 20 oyuncu arasına katıldı. Harden ayrıca bu maçta, sezonun ilk ve kariyerinin 78'inci triple double'ına imza atarak bu alanda NBA tarihinde Wilt Chamberlain ile 7'nci sırayı paylaştı. Harden maçı da 25 sayı, 10 ribaund ve 13 asistle bitirdi.
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