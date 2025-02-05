Alperen Şengün double-duble yaptı: Houston Rockets deplasmanda kaybetti!

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'e 99-97 mağlup oldu.

Alperen Şengün double-duble yaptı: Houston Rockets deplasmanda kaybetti!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:40

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 24 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 99-97 kaybetti.

NBA'de 7 maç yapıldı. Rockets, deplasmanda Nets'e 2 sayı farkla yenildi.

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün; 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamladı.

Karşılaşmayı kazanan Nets'te Keon Johnson, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

EMBIID-MAXEY İKİLİSİ 76ERS'I GALİBIYETE TAŞIDI

Philadelphia 76ers konuk ettiği Dallas Mavericks'i 118-116 mağlup etti.

76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asist, Tyrese Maxey ise 33 sayı, 4 ribaunt, 13 asist ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona ise 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla galibiyete katkı verdi.

Mavericks'te Kyrie Irving, 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 118-116

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 99-97

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 105-112

Toronto Raptors-New York Knicks: 115-121

Chicago Bulls-Miami Heat: 133-124

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 97-122

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 112-89


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #brooklyn nets #nba

İlgili Haberler

Sevgi Uzun'un yeni adresi WNBA!

Sevgi Uzun'un yeni adresi WNBA!
Luka Doncic'ten NBA'deki tarihi takas sonrası ilk açıklama!

Luka Doncic'ten NBA'deki tarihi takas sonrası ilk açıklama!
Kanadalı taraftarlar NBA maçında ABD ulusal marşını yuhaladı

Kanadalı taraftarlar NBA maçında ABD ulusal marşını yuhaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler