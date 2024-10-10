Alperen Şengün hazırlık maçında yıldızlaştı: Milli oyuncu double-double'ın kıyısından döndü!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder ile oynadıkları hazırlık maçında başarılı bir performans gösterdi.
Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder'a karşı sezondaki ikinci hazırlık maçında 17 sayı kaydetti.
ALPEREN'DEN 17 SAYI
Takımının Thunder'a karşı 122-113 galip geldiği karşılaşmada Alperen, 22 dakika süre alarak, 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.
Sezona hızlı bir başlangıç yapan Alperen, bir önceki hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynamış ve Jazz'in 122-113 galibiyete ulaştığı karşılaşmada, yine 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile oynamıştı.
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