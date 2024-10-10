Alperen Şengün hazırlık maçında yıldızlaştı: Milli oyuncu double-double'ın kıyısından döndü!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder ile oynadıkları hazırlık maçında başarılı bir performans gösterdi.

Alperen Şengün hazırlık maçında yıldızlaştı: Milli oyuncu double-double'ın kıyısından döndü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:47

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder'a karşı sezondaki ikinci hazırlık maçında 17 sayı kaydetti.

ALPEREN'DEN 17 SAYI

Takımının Thunder'a karşı 122-113 galip geldiği karşılaşmada Alperen, 22 dakika süre alarak, 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Alperen, bir önceki hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynamış ve Jazz'in 122-113 galibiyete ulaştığı karşılaşmada, yine 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile oynamıştı.


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #oklahoma city thunder #nba

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