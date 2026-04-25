Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı!

Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı!

25.04.2026 11:13:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı!

NBA'de Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'a uzatmalarda 112-108 mağlup olduğu karşılaşmada, milli basketbolcu Alperen Şengün adını tarihe yazdırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 112-108 yenerek seride 3-0 öne geçti.

Toyota Center'da oynanan maçın son 25 saniyesine 101-95 geride giren Lakers, Marcus Smart’ın serbest atışları ve LeBron James’in üçlüğüyle maçı uzatmaya taşıdı.

Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 13 ribaunt, Rui Hachimura 22 sayı, Marcus Smart 21 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Luka Doncic ve Austin Reaves’in sakatlıkları nedeniyle sahada olmadığı konuk takımda, 41 yaşındaki James 45 dakika 4 saniye süre aldı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 33 sayı, 16 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla takımına liderlik ettiği Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayı, 11 ribaunt, Jabari Smith Jr. 24 sayıyla oynadı.

ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇTİ

Alperen, NBA tarihinde play-off'larda 200 sayı - 100 ribaund - 50 asist barajlarına en hızlı ulaşan üçüncü oyuncu oldu. Milli basketbolcu bu barajı 10 maçta aştı.

İlgili Konular: #nba #Los Angeles Lakers #Alperen Şengün #Houston Rockets

İlgili Haberler

Alperen Şengünlü Rockets, play-off ilk tur birinci maçında mağlup oldu
Alperen Şengünlü Rockets, play-off ilk tur birinci maçında mağlup oldu Alperen Şengünlü Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur birinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-98 mağlup oldu.
Alperen Şengün gündem olan videoyla ilgili konuştu: 'LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…'
Alperen Şengün gündem olan videoyla ilgili konuştu: 'LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…' Alperen Şengün, sosyal medyada gündem olan LeBron James videosuyla ilgili konuştu. Ayağa kalkmasının LeBron ile ilgili olmadığını söyleyen Şengün, "O esnada cebimden bir şey almaya çalışıyordum. Aslında bu yüzden ayağa kalktım" dedi.
Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi: Lakers seriyi 2-0 yaptı
Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi: Lakers seriyi 2-0 yaptı NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 101-94 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla oynadı.