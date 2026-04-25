Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 112-108 yenerek seride 3-0 öne geçti.
Toyota Center'da oynanan maçın son 25 saniyesine 101-95 geride giren Lakers, Marcus Smart’ın serbest atışları ve LeBron James’in üçlüğüyle maçı uzatmaya taşıdı.
Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 13 ribaunt, Rui Hachimura 22 sayı, Marcus Smart 21 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Luka Doncic ve Austin Reaves’in sakatlıkları nedeniyle sahada olmadığı konuk takımda, 41 yaşındaki James 45 dakika 4 saniye süre aldı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 33 sayı, 16 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla takımına liderlik ettiği Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayı, 11 ribaunt, Jabari Smith Jr. 24 sayıyla oynadı.
ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇTİ
Alperen, NBA tarihinde play-off'larda 200 sayı - 100 ribaund - 50 asist barajlarına en hızlı ulaşan üçüncü oyuncu oldu. Milli basketbolcu bu barajı 10 maçta aştı.