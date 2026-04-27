Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi

Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi

27.04.2026 10:48:00
Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi

Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayıyla oynadığı mücadelede Lakers'ı 115-96 mağlup etti ve serideki ilk galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk galibiyeti aldı.

Batı Konferansı play-off serisinin 4. maçında Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 115-96'lık skorla mağlup ederek eşleşmedeki ilk galibiyetiyle seriyi 3-1'e getirdi.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.

Lakers'ta Deandre Ayton'un 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI

Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-96 yenerek Doğu Konferansı ilk tur play-off serisinde 3-1 öne geçti.

Celtics'te Payton Pritchard, 32 sayı kaydederken Jayson Tatum ise 30 sayı ve 11 asistle galibiyete katkıda bulundu.

76ers'ta Joel Embiid'in 26 sayısı galibiyet için yeterli olmazken milli oyuncu Adem Bona da 4 sayı attı.

SPURS, BLAZERS KARŞISINDA 3-1 ÖNE GEÇTİ

San Antonio Spurs deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 114-93 yenerek Batı Konferansı serisinde 3-1 öne geçti.

Spurs'ta Victor Wembanyama; 27 sayı, 12 ribaunt ve 7 blok kaydederken De'Aaron Fox ise 28 sayı attı.

Blazers'ta ise Deni Avdija, 26 sayı kaydetti.

RAPTORS, CAVALİERS KARŞISINDA 2-2 EŞİTLİK SAĞLADI

Toronto Raptors konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 93-89 yenerek Doğu Konferansı'nda 2-2 eşitlik sağladı.

Raptors'ta Scottie Barnes ve Brandon Ingram, 23'er sayı attı.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 20 sayı, James Harden ise 19 sayı kaydetti.

Alperen Şengün gündem olan videoyla ilgili konuştu: 'LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…' Alperen Şengün, sosyal medyada gündem olan LeBron James videosuyla ilgili konuştu. Ayağa kalkmasının LeBron ile ilgili olmadığını söyleyen Şengün, "O esnada cebimden bir şey almaya çalışıyordum. Aslında bu yüzden ayağa kalktım" dedi.
Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi: Lakers seriyi 2-0 yaptı NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 101-94 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla oynadı.
Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı! NBA'de Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'a uzatmalarda 112-108 mağlup olduğu karşılaşmada, milli basketbolcu Alperen Şengün adını tarihe yazdırdı.