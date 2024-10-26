Alperen Şengün, Memphis karşısında yıldızlaştı: Houston Rockets ilk galibiyetini aldı!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 09:35

Güncelleme: 26.10.2024 - 09:35

Houston Rockets, ilk yarısını geride tamamladığı Memphis Grizzlies maçını üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla kazandı.

Devreye Memphis Grizzlies 59-65 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan Rockets, sahadan 128-108 galip ayrıldı. Bu sezon ilk kez kazanan Rockets'ta Jalen Green 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Rockets'ta toplam 7 isim çift haneleri yakalarken Dilon Brooks 18, Fred VanVleet 16 sayıyla oynadı.

Memphis'te ise Ja Morant 24, Desmond Bane 17, Scotty Pippen Jr. ve Zach Edey 13 sayı kaydetti.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Houston Rockets'ta milli basketbolcu 32 dakika sahada kaldı.

Alperen Şengün maçı 16 sayı ve 15 ribauntla tamamladı ve bu sezonki ikinci maçında da double-double yaptı.

22 yaşındaki basketbolcu sezonun ilk maçında Charlotte Hornets karşısında 25 sayı ve 18 ribauntla oynamıştı.