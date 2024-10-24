Alperen Şengün'ün çabası yetmedi: Houston Rockets'tan NBA'e kötü başlangıç!
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ilk maçında kendi evinde ağırladığı Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup oldu.
Houston Rockets'ın yıldız ismi ve milli oyuncumuz Alperen Şengün, 2024-25 NBA sezonuna 25 sayı ve 18 ribaundlık double-double ile harika bir başlangıç yaptı.
Rockets ekibi, Alperen'in çabalarına rağmen Toyota Center'da Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup oldu.
MİLLİ OYUNCU 34 DAKİKA PARKEDE KALDI
Alperen karşılaşmada yaklaşık 34 dakika oyunda kalırken, 22'de 10 şut isabeti buldu ve ayrıca 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok kaydetti.
Hornets cephesinde LaMelo Ball 34 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla takımını galibiyete taşıyan isim oluken, Tre Mann 24 sayı ve 6 ribaund ile katkı verdi. Vasilije Micic ise 16 dakikada 5 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
Pacers 115-109 Pistons
Hawks 120-116 Nets
Magic 116-97 Heat
Bucks 124-109 76ers
Cavaliers 136-106 Raptors
Pelicans 123-111 Bulls
Grizzlies 126-124 Jazz
Suns 116-113 Clippers
Warriors 139-104 Trail Blazers
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