Türk spor tarihine geçecek: Alperen Şengün'den rekor anlaşma!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:24

Güncelleme: 22.10.2024 - 09:24

Houston Rockets'ta geleceği belirsiz olan Alperen Şengün için yeni bir gelişme yaşandı.

ESPN'de yer alan habere göre; Alperen Şengün, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

185 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Milli basketbolcumuz, yeni anlaşmaya göre 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar kazanacak. Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yıl opsiyon bulunacak.

Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, Türk spor tarihinin en çok kazanan oyuncusu olacak.

Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

2021 YILINDA NBA'E DAHİL OLDU

Alperen Şengün, 2021 NBA Draftı'nda 16. sıradan seçilerek NBA'e adım attı. Üç sezonda Houston Rockets forması giyen Alperen, toplamda 210 maçta mücadele etti. Bu karşılaşmaların 148'inde ilk 5'te yer alan Şengün, ortalama 27.2 dakika süre alarak 14.9 sayı, 7.9 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.

Genç oyuncunun performansı, takımı Houston Rockets'ın geleceği açısından büyük umut vadediyor.