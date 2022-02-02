Alperen Şengün, NBA All-Star’da yer alacak
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün’ün All-Star etkinliğinde Rising Star (Yükselen Yıldızlar) karşılaşmasında oynayacağı öğrenildi.
NBA’de, 2021 yılında Houston Rockets takımında oynamaya başlayan milli basketbolcu Alperen Şengün, 18-20 Şubat tarihleri arasında ABD’nin Cleveland şehrinde düzenlenecek olan All-Star etkinliğinde yer alacağı açıklandı.
NBA, Alperen Şengün’ün çaylaklar takımında forma giyeceğini açıklarken bu seneki etkinlikte NBA’in gelişim ligi G-League’den 4 oyuncunun seçildiği kaydedildi.
Basketbol koçları tarafından seçilen kadrolar şu şekilde:
Rookies (Çaylaklar): Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Ayo Dosunmu (Chicago Bulls), Chris Duarte (Indiana Pacers), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder, Jalen Green (Houston Rockets), Herbert Jones (New Orleans Pelicans) Davion Mitchell (Sacramento Kings), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Alperen Şengün (Houston Rockets), Jalen Suggs (Orlando Magic), Franz Wagner (Orlando Magic)
Sophomores (NBA’de ikinci senesinde olanlar) : Precious Achiuwa (Toronto Raptors), Cole Anthony (Orlando Magic), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Desmond Bane (Memphis Grizzlies),Saddiq Bey (Detroit Pistons), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Sacramento Kings), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves), Isaac Okoro (Cleveland Cavaliers), Isaiah Stewart (Detroit Pistons), Jae'Sean Tate (Houston Rockets)
G-League’den seçilen oyuncular: MarJon Beauchamp, Dyson Daniels, Jaden Hardy, Scott Henderson
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