NBA'de Furkanlı 76ers, Lakers'ı rahat yendi
NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında Los Angeles Lakers'ı ağırladığı karşılaşmadan 105-87 galip ayrıldı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz maçta 6 sayı, 1 ribaunt, 3 asistle oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 105-87 mağlup etti.
NBA'e iki maçla devam edildi. Güçlü rakibi karşısında üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran 76ers, son çeyrekte üstünlüğünü korudu ve üst üste üçüncü galibiyetine uzandı.
Joel Embiid, 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik, Tobias Harris de 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performanslarıyla Lakers karşısındaki galibiyette önemli rol oynadı.
Tyrese Maxey'in 14 sayı ve 10 asistle "double double" yaptığı mücadeleye ilk beşte başlayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 6 sayı, 1 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.
LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği Lakers'ta, Anthony Davis'in 31 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Russell Westbrook 20, Malik Monk 11 sayı kaydetti.
Gecenin diğer maçında Golden State Warriors, sahasında Minnesota Timberwolves'u 124-115 yendi.
Warriors'ın galibiyet serisini 4'e çıkardığı maçta Stephen Curry, 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Klay Thompson da 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.
Konuk takımda ise 31 sayı, 12 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns, maçın en skorer ismi oldu. Anthony Edwards 27, Jaden McDaniels 14, Jaylen Nowell 10 sayıyla çift haneye ulaştı.
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