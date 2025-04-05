Alperen Şengün performansıyla Thunder'a 'Dur' dedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı karşılaşmada Houston Rockets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 125-111 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.
NBA'de 10 maç yapıldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı ağırladı. Rockets, maçı 125-111 kazandı.
Alperen Şengün, mücadelede 31 sayı, 4 asist, 3 top çalma ve 2 ribauntla oynadı.
Ev sahibi ekipte Jalen Green 34, Amen Thompson 16 ve Fred VanVleet 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Ligde 11 maç sonra kaybeden ve bu sezon 13. mağlubiyetini yaşayan Thunder'da ise Jalen Williams 33, Shai Gilgeous-Alexander 22 ve Chet Holmgren 20 sayı kaydetti.
PİSTONS, PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI
Toronto Raptors'ı deplasmanda 117-105 yenen Detroit Pistons, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk kez play-off'lara kaldı.
Pistons'ta Tim Hardaway Jr. 23 sayıyla oynarken Jalen Duren 21 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaptı.
Raptors'ta ise Jakob Poeltl 10 sayı ve 11 ribaunt, Ja'Kobe Walter da 22 sayılık performans gösterdi.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Utah Jazz: 140-112
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 102-125
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-117
Boston Celtics-Phoenix Suns: 123-103
San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 113-114
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 125-111
Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 118-113
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 118-104
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 114-91
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 124-108
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