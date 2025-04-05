Alperen Şengün performansıyla Thunder'a 'Dur' dedi

Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:04

Güncelleme: 05.04.2025 - 11:04

NBA'de 10 maç yapıldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı ağırladı. Rockets, maçı 125-111 kazandı.

Alperen Şengün, mücadelede 31 sayı, 4 asist, 3 top çalma ve 2 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Jalen Green 34, Amen Thompson 16 ve Fred VanVleet 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ligde 11 maç sonra kaybeden ve bu sezon 13. mağlubiyetini yaşayan Thunder'da ise Jalen Williams 33, Shai Gilgeous-Alexander 22 ve Chet Holmgren 20 sayı kaydetti.

PİSTONS, PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI

Toronto Raptors'ı deplasmanda 117-105 yenen Detroit Pistons, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk kez play-off'lara kaldı.

Pistons'ta Tim Hardaway Jr. 23 sayıyla oynarken Jalen Duren 21 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaptı.

Raptors'ta ise Jakob Poeltl 10 sayı ve 11 ribaunt, Ja'Kobe Walter da 22 sayılık performans gösterdi.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Utah Jazz: 140-112

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 102-125

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-117

Boston Celtics-Phoenix Suns: 123-103

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 113-114

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 125-111

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 118-113

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 118-104

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 114-91

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 124-108