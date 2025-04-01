Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Rockest'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockests, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers'a 104-98 yenildi.

Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Rockest'a yetmedi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:23

NBA'de 8 maç yapıldı. Lakers'a konuk olan Rockets'da, Amen Thompson 20 sayı, Jabari Smith Jr. 15 sayı, 11 ribauntla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Lakers'ta Luka Doncic, Dorian Finney-Smith ve Gabe Vincent 20'şer sayıyla oynadı.

LeBron James ise 16 sayı, 8 ribauntluk performans gösterdi.

OKLAHOMA CİTY THUNDER, ÜST ÜSTE 10. KEZ KAZANDI

Oklahoma City Thunder, evinde Chicago Bulls'ü 145-117 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı.

Thunder'da Jalen Williams 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 27 sayı 12 asistle "double-double" yaptı.

Konuk takımda ise Jevon Carter 17 sayı, Josh Giddey 15 sayı, 10 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Miami Heat: 94-120

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 87-96

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 111-109

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 110-106

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-117

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 145-117

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 109-113

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 104-98


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #Los Angeles Lakers

İlgili Haberler

NBA'de Alperen Şengün'den 33 sayılık double-double: Houston Rockets deplasmanda kazandı!

NBA'de Alperen Şengün'den 33 sayılık double-double: Houston Rockets deplasmanda kazandı!
Alperen Şengün yıldızlaştı: Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı devirdi!

Alperen Şengün yıldızlaştı: Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı devirdi!
Houston Rockets, Alperen Şengün önderliğinde üst üste 8. galibiyetini aldı!

Houston Rockets, Alperen Şengün önderliğinde üst üste 8. galibiyetini aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler