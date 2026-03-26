Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'ün 30 sayısı galibiyete yetmedi!

26.03.2026 10:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves, sahasında Houston Rockets'ı 110-108 mağlup etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün bloğuyla uzatmaya giden (95-95) karşılaşmada Timberwolves, maç içi detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana uzatmada 15-0'lık seriyle en büyük geri dönüşe imza atarak galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekipte, Jaden McDaniels 25, Julius Randle 24 sayıyla takıma liderlik ederken, Rudy Gobert 14 sayı, 14 ribaunt, Naz Reid 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Alperen Şengün'ün 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 4 blokla oynadığı Rockets'ta, Kevin Durant 30 sayı, 8 asist, Jabari Smith Jr. 16 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 8 RİBAUNT

Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Chicago Bulls'u 157-137 mağlup etti.

Joel Embiid'in sakatlıktan 35 sayıyla döndüğü 76ers'ta, 25 maçlık cezası sona eren Paul George 28 sayıyla oynadı. Yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 8 ribaunt, 2 blokluk katkı sağladı.

Josh Giddey'in 23 sayı, 12 ribauntla en skorer isim olduğu Bulls'ta, Matas Buzelis 18 sayı attı.

JAMAL MURRAY’DEN SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI

Denver Nuggets'ın Dallas Mavericks’i 142-135 yendiği maçta 53 sayı atan Jamal Murray, sezonun en iyi performansını sergilerken, Nikola Jokic 23 sayı, 21 ribaunt, 19 asistle "triple double" yaptı.

Nuggets'ın üst üste dördüncü galibiyetini aldığı maçta Jokic, kariyerinin 6.000'inci asistini kaydetti.

İlgili Konular: #minnesota timberwolves #Alperen Şengün #Houston Rockets

İlgili Haberler

Alperen Şengün'ün 'triple-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!
Alperen Şengün'ün 'triple-double'ı Houston Rockets'a yetmedi! Alperen Şengün, Rockets'ın Bulls'a 132-124 mağlup olduğu karşılaşmada 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadı- Oklahoma City Thunder, Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-103 mağlup ederek üst üste 12. galibiyetini aldı.
Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets evinde kazandı!
Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets evinde kazandı! Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Miami Heat'i 123-122 mağlup etti.
Alperen Şengün'ün 16 sayısı Rockets'a yetmedi!
Alperen Şengün'ün 16 sayısı Rockets'a yetmedi! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta, deplasmanda San Antonio Spurs'e 145-120 yenildi.