Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'ün 'triple-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!

24.03.2026 11:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Alperen Şengün, Rockets'ın Bulls'a 132-124 mağlup olduğu karşılaşmada 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadı- Oklahoma City Thunder, Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-103 mağlup ederek üst üste 12. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Chicago Bulls'a 132-124 yenildi.

United Center'da Bulls'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 4. kez "triple-double"lık performans sergiledi.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 40, Amen Thompson 23 sayı üretti.

Collin Sexton'ın 25 ve Matas Buzelis'in 23 sayıyla oynadığı ev sahibi takımda 7 oyuncu, çift haneli sayıya ulaştı. İki maç sonra kazanan Bulls, bu sezon 29. galibiyetini elde etti.

THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-103'lük skorla geçti.

Xfinity Mobile Arena'da konuk olduğu 76ers'ı mağlup eden Thunder, art arda 12 olmak üzere 57. galibiyetini aldı. Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams ve Jaylin Williams 18'er sayı kaydetti.

Bu sezon 33. yenilgisini yaşayan ev sahibi takımda VJ Edgecombe 35 ve Trendon Watford 15 sayı attı. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 26 dakika görev yaptığı mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma, 2 blokla tamamladı.

İlgili Konular: #nba #Alperen Şengün #Houston Rockets

İlgili Haberler

Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets evinde kazandı!
Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets evinde kazandı! Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Miami Heat'i 123-122 mağlup etti.
Alperen Şengün'ün 16 sayısı Rockets'a yetmedi!
Alperen Şengün'ün 16 sayısı Rockets'a yetmedi! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta, deplasmanda San Antonio Spurs'e 145-120 yenildi.
Alperen Şengün 32 sayıyla Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı!
Alperen Şengün 32 sayıyla Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı! NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Washington Wizards'ı 123-118 mağlup etti. Antetokounmpo'nun sakatlıktan döndüğü maçta Bucks, Celtics'e 108-81 yenildi.